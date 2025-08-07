ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು 'ಘಾಟಿ' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೇ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ 'ಮಧರಾಸಿ' ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಡುವುದು ಖಚಿತ.
ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಯ ದೇವಸೇನೆಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ, ಕರಾವಳಿಯ ಬೆಡಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Anushka Shetty) ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಘಾಟಿ'ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೈಲರ್ (ಪ್ರಚಾರ ಚಿತ್ರ) ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಹ ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ.
ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ 'ಘಾಟಿ'ಯ ಘರ್ಜನೆ:
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ ಜಾಗರ್ಲಮುಡಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 'ಘಾಟಿ', ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟ್ರೈಲರ್, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಝಲಕ್ (glimpse) ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟ್ರೈಲರ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಟ್ರೈಲರ್ನುದ್ದಕ್ಕೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಥೆ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ರೌದ್ರಾವತಾರ ತಾಳುವ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಝಲಕ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನೋಟ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶಭರಿತ ಅಭಿನಯವು ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪೈಪೋಟಿ:
'ಘಾಟಿ' ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ತೆಲುಗಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ನಟಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ವೈರತ್ವ ಎರಡೂ ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಮಿಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ & ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೋಲಿಶೆಟ್ಟಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ 'ಘಾಟಿ' ಟ್ರೈಲರ್ ಭರ್ಜರಿ ಔತಣ ನೀಡಿದೆ.