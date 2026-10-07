‘ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವೇ ಹೊರತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸುವ ನಟನೆ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ಒಂಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ; ‘ನಾನು ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ! Rashmika Mandanna response on Social Media Trolling!
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಎಂದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಕನ್ನಡದಿಂದ ಸಿನಿಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಸದ್ಯ ಕೈತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೇ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳೂ ಅವರ ಸಿನಿಜೀವನದ ನೆರಳಿನಂತೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಇದೀಗ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎದುರಿಸಿದ ಈ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಸದಾ ನಗುಮುಖದಿಂದ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸದಾ ನಗುಮುಖದಿಂದ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೊಂದಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅವರ ಸಹಜ ಶೈಲಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಕೆಲವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ‘ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್’, ‘ಕ್ರಿಂಜ್’, ‘ನಕಲಿ ನಗು’ ಎಂಬಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಟೀಕೆಗಳು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇನು ಕುಗ್ಗಿಸಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾದಾಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವೇ ಹೊರತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸುವ ನಟನೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಟೀಕಿಸಬಹುದು
ತಮ್ಮ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟಪಡಬಹುದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಟೀಕಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವು.
ಇದೀಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆಗಿನ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ‘ಮೈಸಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ‘ರಾಕಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ. ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಏನೇ ಹೇಳಲಿ, ತಾನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮಾತು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಟೀಕೆಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆಯೇ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.