ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸಿವೆ. ಈಗ ಅದೇ ಸರಣಿಯ 'ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್: ಬ್ರಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೇ' ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ? ಓದಿ.

ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಈ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಈಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹಾಲಿವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೀಗ, ಈ ಸರಣಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ 'ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್: ಬ್ರಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೇ' ಬಂದಿದೆ. ಇದು 2021ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್: ನೋ ವೇ ಹೋಮ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಕ್, ಪನಿಷರ್ ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 30, ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೇ? ಪೀಟರ್ ಸಾಹಸಗಳು ಇಷ್ಟವಾದವಾ? ಬನ್ನಿ, ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ 'ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್: ನೋ ವೇ ಹೋಮ್' ನಂತರ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಯಡವಟ್ಟಿನಿಂದ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್‌ನನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನ ಗೆಳತಿ ಎಮ್‌ಜೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೂ ಅವನು ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪೀಟರ್ ಪಾರ್ಕರ್ ತನ್ನವರ ಬಳಿ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾಡುವ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು, ಕಿಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಹೃದಯ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾನೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ನಡೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ, ನಗರಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೇರೆಯವರ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ. ಅವಳೇ ಜೀನ್ (ಸೇಡೀ ಸಿಂಕ್). ಜೀನ್ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ 'ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಿದ? ಆಕೆ ಯಾರು? ವಿ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೀಟರ್ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡನಾ? ಇಲ್ವಾ? ಅನ್ನೋದೇ ಉಳಿದ ಸಿನಿಮಾ.

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ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದರೂ, ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರನ್ನು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಅವನು ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಅವು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಭಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಗಳ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಚೇಸಿಂಗ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಇದ್ದಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಗತಕಾಲವನ್ನು ಮರೆತಾಗ, ಅವಳ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಪೀಟರ್ ಪಾರ್ಕರ್ ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು, ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಕುಗ್ಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಅವನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅವನು ಪಡುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೊಸ ಲೇಡಿ ವಿಲನ್, ಸ್ಪೈಡರ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು 'ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' ಜೊತೆ ಸ್ಪೈಡರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇದು ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಲವ್ ಸೀನ್‌ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಪ್ರೇಯಸಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಎದುರಿಸುವ ಸಂಘರ್ಷ ಮನಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಪನಿಷರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಲನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ರೋಚಕವಾಗಿವೆ. VFX ಮತ್ತು ವಿಜ್ಯುವಲ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಲೈಟ್.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಕ್ ಪಾತ್ರ. ವಿಲನ್‌ನ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಲ್ಕ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವ ಸೀನ್ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದರೂ ತಾನೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ತನಗೂ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ, ಮನಸ್ಸಿದೆ, ನೋವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪೀಟರ್ ಆಗಿ, ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಟಾಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆತುರವಿಲ್ಲದೆ, ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವು ಕಡೆ ವಾವ್ ಎನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ, ನಗರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನರಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಕುಗ್ಗುವ ಸೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಎಮ್‌ಜೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆಂಡಾಯಾ ನಟನೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ನೆಡ್ ಪಾತ್ರ ನಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇಡೀ ಸಿಂಕ್ ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪನಿಷರ್ ಆಗಿ ಜಾನ್ ಬರ್ನ್‌ಥಾಲ್ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಓಕೆ. ವಿಜ್ಯುವಲ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಹೈಲೈಟ್. VFX ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕೊನೆಯ ಮಾತು: ನೋಡಬಹುದಾ, ಬೇಡ್ವಾ?

ನಿರ್ದೇಶನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಎಳೆದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಗೀತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. 'ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್: ಬ್ರಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೇ' ಸಿನಿಮಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ವಿಜ್ಯುವಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಚಿತ್ರ. ಈ ಸರಣಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

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