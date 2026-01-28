ಬೆಳ್ಳಿ vs ಚಿನ್ನ: 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಂದಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ
Gold vs Silver ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಚಿನ್ನ ಕೂಡ 1.63 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...
ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಇಂದು, ಜನವರಿ 28, 2026 ರಂದು 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 3,61,821 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ 44 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1.31 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು 2.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇತ್ತು.
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಇಂದು ಬುಧವಾರ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,63,827 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಜನವರಿಯ 28 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ 30,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.33 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇತ್ತು.
1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು?
ಇಂದು 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 3,61,821 ರೂ. ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ 1,63,827 ರೂ. ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 22.06 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 22 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಯಾಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ?
ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದಿಂದ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ?
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ಇವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಲ್ಲುವ ಭಯದಿಂದ ಜನರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
