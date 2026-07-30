ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ (Vi) ₹200ರ ಹೊಸ ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ 20 OTT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು, 200+ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು, 30GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನವದೆಹಲಿ (ಜು.30): ಟೆಲಿಕಾಂ ದೈತ್ಯರಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ 'ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ' (Vi), 'ವಿ ಮೂವೀಸ್ & ಟಿವಿ' (Vi Movies & TV) ಸಿರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿಯ ನೂತನ ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು 20 ಒಟಿಟಿ (OTT) ವೇದಿಕೆಗಳ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ, 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು, 30GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಹಾಗೂ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

20 ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 200+ ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು

ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಡಿಟಿಎಚ್‌ (DTH) ಸೇವೆಗಳ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಒಟಿಟಿ ಸಬ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ಸ್‌ ನೀಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದೊಂದೇ ಒಟಿಟಿ ರೀಚಾರ್ಜ್" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. "ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ನೂತನ 'ವಿ ಮೂವೀಸ್ & ಟಿವಿ' ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಪ್ಯಾಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಟಿಟಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲದಾಗಿಸಲಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಡಿಟಿಎಚ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಡೆರಹಿತ ಮನರಂಜನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್, ಸೋನಿಲಿವ್ (SonyLIV), ಜೀ5 (ZEE5), ಲಯನ್ಸ್‌ಗೇಟ್ ಪ್ಲೇ, ಶೆಮಾರೂಮೀ, ಮನೋರಮಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್‌ಕೋಡ್, ಪ್ಲೇಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಕ್ಲಿಕ್ (Klikk), ಅತ್ರಂಗಿ, ಚೌಪಾಲ್, ಒಟಿಟಿಪ್ಲೇ ಲೈವ್, ಪಾಕೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಯುಪ್‌ಟಿವಿ, ಅಡ್ಡಾಟೈಮ್ಸ್, ಕಾಂಚಾ ಲಂಕಾ, ಟೈಮ್ಸ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್‌ಜಿಟಿವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿವೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನರಂಜನಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 16 ಭಾಷೆಗಳ ವಿಷಯಗಳು (Content) ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ.

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"ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಲವು ಒಟಿಟಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳ ಜಂಜಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಒಂದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮೂಲಕ ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಇದು ಒಂದೆಡೆ ತರಲಿದೆ" ಎಂದು ಜುಲೈ 27, 2026 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಹಾಗೂ 30GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಒಟಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊರತಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ 30GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 4 ಡಿವೈಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಬಲಿತ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು (ಸೋನಿಲಿವ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ).

ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಟಿಟಿ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ

₹200 ರ 'ವಿ ಮೂವೀಸ್ & ಟಿವಿ' ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಗ್ರಾಹಕರು 'ವಿ ಆ್ಯಪ್' (Vi App) ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಆಫರ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.