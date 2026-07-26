Rs. 19600 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ Realme P4R 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್; 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ
Smartphone: ರಿಯಲ್ಮಿ P4R 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Realme P4R 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್
ನೀವು 25 ಸಾವಿರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ರಿಯಲ್ಮಿ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. Realme P4R 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೇಲೆ 19,600 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಬೆಲೆ
Realme P4R 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಬೆಲೆ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ (Rs.39,999) ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಲಭ್ಯವಿರೋ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 19 ಸಾವಿರ ರೂ.ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ Realme P4R 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು Flipkart Axis Bank ಅಥವಾ Flipkart SBI Credit Card ಬಳಸಿದ್ರೆ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಸದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ Realme P4R 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆ 40,999 ರೂ.ಗಳಿದ್ದು, ರಿಯಾಯ್ತಿ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 22,799 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ Realme P4R 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಬೆಲೆ 39,999 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ರಿಯಾಯ್ತಿ ಬಳಿಕ 20,399 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
Realme P4R 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿಶೇಷತೆ
6.67 ಇಂಚಿನ FHD+ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಜೊತೆ ಬರಲಿದೆ.
MediaTek Dimensity 6300 Ultra 5G ಪ್ರೊಸೆಸೆರ್ ಹೊಂದಿರೋದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ
50MP ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 16MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
128GB ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್, 6GB RAM ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, 8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
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