jio recharge plan : ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೀಡ್ತಿದೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1.5 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ.
ಟೆಲಿಕಾಂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ನೀಡೋ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆಫರ್ ನೀಡ್ತಿದೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 1.5 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ನೀಡ್ತಿದೆ.
ಜಿಯೋ 239 ಪ್ಲಾನ್
ಜಿಯೋ ಹಲವಾರು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಜಿಯೋ 239 ರೂಪಾಯಿಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯೋದ 239 ರೂಪಾಯಿಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ 1.5GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 33GB ಡೇಟಾ ಸಿಗ್ತಿದೆ.
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22 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ
ಜಿಯೋದ 239 ರೂಪಾಯಿಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯು 22 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 1.5GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜಿಯೋದ ಈ 239 ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಐಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಈ ಜಿಯೋ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಿಯೋದ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
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200 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಪ್ಲಾನ್
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 200 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವೈ-ಫೈ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾನ್ನ ಬೆಲೆ 189 ರೂಪಾಯಿ.