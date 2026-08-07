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- ಅಮೇಜಾನ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್; ಬೆಲೆ, ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಅಮೇಜಾನ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್; ಬೆಲೆ, ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ 2026 ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 ಅಲ್ಟ್ರಾ, iQOO 15, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ 17T ಫೋನ್ಗಳ ಆಫರ್, ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೇಜಾನ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟ್
ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ 2026 ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು, ಮನೆಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 ಅಲ್ಟ್ರಾ 5G
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 ಅಲ್ಟ್ರಾ 5G ಫೋನ್ 6.9 ಇಂಚಿನ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್, 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 10 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಫೋನನ್ನು ₹89,999 ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
iQOO 15
iQOO 15 ಫೋನ್ 6.85 ಇಂಚಿನ LTPO OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನರೇಷನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಜೊತೆಗೆ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 100W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲಾ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋನಿ IMX921 ಮುಖ್ಯ ಸೆನ್ಸರ್, 3x ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸೇಲ್ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ iQOO 15 ಫೋನನ್ನು ₹68,999 ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫೋನ್ 8 ಇಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 6.5 ಇಂಚಿನ ಹೊರಗಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನರೇಷನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 5,000mAh ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ಫೋನಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 10 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇವೆ. ಹೊರಗಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ 10 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ₹1,90,999 ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ 17T
ಶಿಯೋಮಿ 17T ಫೋನ್ 6.59 ಇಂಚಿನ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 3,500 ನಿಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 8500 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 67W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಲೈಕಾ (Leica) ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 12 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಯೋಮಿ 17T ಫೋನನ್ನು ₹59,999 ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
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