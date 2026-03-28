ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ A-ಸೀರೀಸ್ನ ಹೊಸ Galaxy A57 ಮತ್ತು Galaxy A37 ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 50MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಭರವಸೆಯಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಮಾ.28): ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎ-ಸೀರೀಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ Galaxy A57 ಮತ್ತು Galaxy A37 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ Galaxy A56 ಮತ್ತು Galaxy A36 ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆವೃತ್ತಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ (Mid-range) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ
ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು 6.7 ಇಂಚಿನ FHD+ Super AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿವೆ. 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ 'ವಿಷನ್ ಬೂಸ್ಟರ್' ಫೀಚರ್ನಿಂದಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. Galaxy A57 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನೇವಿ, ಐಸ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಲಿಲಾಕ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Galaxy A37 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್, ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್
Galaxy A57 ನಲ್ಲಿ Exynos 1680 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದ್ದರೆ, Galaxy A37 ನಲ್ಲಿ Exynos 1480 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 12GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವು One UI 16 (Android 8.5 ಆಧಾರಿತ) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. 50MP ಮೈನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ + 5MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು, Galaxy A57 ನಲ್ಲಿ 12MP ಮತ್ತು Galaxy A37 ನಲ್ಲಿ 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 12MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 5000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದು, ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.