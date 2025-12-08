ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ. 10,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ಗಳು ಆಪಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಸಿಐಸಿಐ, ಆಕ್ಸಿಸ್ನಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
iPhone Discount: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದುಬಾರಿ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇತರ ಫೋನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೆಡ್ಫೋನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಟ್ಯಾಬ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ದುಬಾರಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಅನೇಕ ಜನರ ಕನಸು ನನಸಾಗುವಂಥ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಐಫೋನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ. 10,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ಆಫರ್?
ನೀವು ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಆಫರ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆಪಲ್ ಈ ಆಫರ್ಅನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಐಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ. ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ನಿಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಆಫರ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
13 ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ m4 ಅನ್ನು ಆಪಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ 89,900 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 10,000 ರೂ.ಗಳ ತಕ್ಷಣದ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಐಸಿಐಸಿಐ, ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 14 ಮತ್ತು 16 ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1,59,900 ಮತ್ತು 2,39,900 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಪಲ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಜಯ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯ್ದ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 16GB + 256GB ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ M4 ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ 91,900 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. SBI ಮತ್ತು ICICI ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 10,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಬೆಲೆ 81,900 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 18,000 ರೂ.ಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಐಫೋನ್ 17ಗೆ ಸಿಗುವ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು?
ಐಫೋನ್ಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ 5,000 ರೂ.ಗಳ ತ್ವರಿತ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಐಫೋನ್ 17 ಸರಣಿಯನ್ನು Apple.in ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೋಮಾ, ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. Apple.in ಖರೀದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಆದರೂ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ 1,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಸುಧಾರಿಸಿದಾಗ ಕಾಯಬಹುದಾದ ಖರೀದಿದಾರರು ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ, ಅದರ ಮೂಲ ಬಿಡುಗಡೆ ದರ ರೂ. 1,34,900 ಆಗಿದ್ದು, ಐಸಿಐಸಿಐ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ರೂ. 5,000 ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 16 ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 4,000 ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಸೇಲ್ಸ್ನಂತಹ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ರೂ. 9,000 ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.