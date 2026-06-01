ಸಂಗೀತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6000 ರೂಪಾಯಿ, ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಥೆಫ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಸೈಬರ್ ವಿಮೆ, ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸರ್ವೀಸ್, ಹಾಗೂ ಮೆಗಾ ಬಹುಮಾನಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಟೇಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಗೀತಾ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಮೇ 31 ರಿಂದ ತನ್ನ ಭವ್ಯವಾದ 52ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಮಾರಾಟದ (Anniversary Sale) ಆರಂಭವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ "ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾರಾಟ" ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.
ಇಡೀ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗೀತಾ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯು, ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಣದ ಗ್ರಾಹಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಯೋಜನೆಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಹಣಕಾಸು (Finance) ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕ-ಕೇಂದ್ರಿತ ರಿಟೇಲ್ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ಸಂಗೀತಾ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ (Walk-in) ಮೂಲಕವೇ ₹6,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ (Home Appliances) ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
- ಸಂಗೀತಾ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ
- ಸಂಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ 24 ತಿಂಗಳುಗಳ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ (ಹಾನಿ ರಕ್ಷಣೆ)
- ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ 365 ದಿನಗಳ ಥೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ (ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ)
- ₹50,000 ಮೊತ್ತದ ಸೈಬರ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ (ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳತನ ವಿಮೆ)
- ಸಂಗೀತಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ 365 ದಿನಗಳ ಡೋರ್ಸ್ಟೆಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ (ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸೇವೆ)
- ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ಗಳು, ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಆಕರ್ಷಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಗಳು
- ಅರ್ಹ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ₹5,000 ವರೆಗಿನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೌಲ್ಯ
- ಅರ್ಹ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 24 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ 0% ಇಎಂಐ (EMI) ಸೌಲಭ್ಯ
ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೇವಲ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ, ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 52 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸೇವೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗೀತಾವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸುಭಾಷ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಭಾಷ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಹುಮಾನಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಡೋರ್ಸ್ಟೆಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಖರೀದಿಯ ನಂತರವೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ, ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಭಾಷ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ದಶಕಗಳ ಗ್ರಾಹಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಗೀತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಗ್ರಾಹಕ-ಪ್ರಥಮ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಟೇಲ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಈ 52ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಮಾರಾಟವು ಮೇ 31 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗೀತಾ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಗೀತಾ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಕುರಿತು:
ಐದು ದಶಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಸಂಗೀತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ರಿಟೇಲ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಓಮ್ನಿ-ಚಾನೆಲ್ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ-ಪ್ರಥಮ ವಿಧಾನ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನವೀನ ರಿಟೇಲ್ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಸಂಗೀತಾ, ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.