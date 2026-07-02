ಒಪ್ಪೋ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೆನೋ 16 ಮತ್ತು ರೆನೋ 16c ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸರಣಿಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಮತ್ತು ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಒಪ್ಪೋ (Oppo), ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ 'ರೆನೋ' ಸರಣಿಯ ತನ್ನ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 16 ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 16c ಎಂಬ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 16 ಮತ್ತು ರೆನೋ 16c ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯತೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 16 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ 8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ (Base Variant) ಬೆಲೆ ₹61,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹67,999 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 16c ಫೋನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಆವೃತ್ತಿಯಾದ 8GB + 128GB ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ ₹46,999 ಆಗಿದೆ. ಇದರ 8GB + 256GB ಆವೃತ್ತಿಯು ₹49,999 ಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದ್ದರೆ, ಅತ್ಯುನ್ನತ 12GB + 256GB ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ₹55,999 ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಜುಲೈ 9 ರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ತಾಣಗಳಾದ ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೋ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಳಿ, ತಿಳಿ ನೇರಳೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್ಬಿಐ (SBI) ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ (HDFC) ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ತಕ್ಷಣದ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 16 ಮತ್ತು ರೆನೋ 16c ಎರಡೂ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಕಲರ್ಓಎಸ್ 16 (ColorOS 16) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ರನ್ ಆಗಲಿವೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆನೋ 16 ಮಾದರಿಯು 6.32-ಇಂಚಿನ AMOLED ಪರದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 460 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,500 nits ವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೆನೋ 16c ಆವೃತ್ತಿಯು ಕೊಂಚ ದೊಡ್ಡದಾದ 6.57-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 1,400 nits ವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು 397 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 16 ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 (Snapdragon 7 Gen 4) ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 12GB ವರೆಗಿನ LPDDR5x RAM ಮತ್ತು 256GB UFS 3.1 ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರೆನೋ 16c ಮಾಡೆಲ್ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 (Dimensity 7300) ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು LPDDR4x RAM ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 16 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 16 ರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ LYT-600 ಪ್ರಮುಖ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 80mm ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 16c ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬದಲಿಗೆ 8 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯುಳ್ಳ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 16 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6,700mAh ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 16c ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ 7,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳು 80W ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿವೆ.
ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಫೋನ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಸಾಧನಗಳು IP66, IP68, IP69 ಮತ್ತು IP69K ನಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜಲನಿರೋಧಕ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 5G, 4G LTE, ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ಜಿಪಿಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತೂಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೆನೋ 16 ಮಾಡೆಲ್ ಸುಮಾರು 193 ಗ್ರಾಂ ತೂಗಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೆನೋ 16c ಮಾದರಿಯು 197 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.