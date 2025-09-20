ಒಪ್ಪೊ F31 ಸರಣಿ 5G ರಿವ್ಯೂವ್: ಕೇವಲ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅತೀವ ಸುರಕ್ಷತೆ, ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪೊ F31 ಸರಣಿ 5G ಫೋನ್ ಹೇಗಿದೆ? ಫೋನ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್, ಎಐ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಬಾಳಿಕೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಬಾಳಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೌಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 79 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಾಳಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ - 95 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಡೆದಾಗ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್ ಸರಣಿಯು ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 ಸರಣಿ 5G ಯೊಂದಿಗೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. "ದಿ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಹೊಸ ಸರಣಿಯು ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ನಾವು ಹೊಸ ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 ಸರಣಿ 5G ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಂಬಲಾಗದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಳಕೆದಾರರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವು ಗರಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
30,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಪೊ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ: ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 ಪ್ರೊ 5G ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31. ಈ ಎರಡು ಪೂರಕ ಮಾದರಿಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ನವೀನ ಗುಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 ಪ್ರೊ ಡೆಸರ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 ಮೂರು ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ - ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಬ್ಲೂ, ಕ್ಲೌಡ್ ಗ್ರೀನ್, ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಮ್ ರೆಡ್.
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 ಪ್ರೊ 7.9 ಮಿಮೀ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದೆ. 190 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಇದು 6.5-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ 93.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ 8 ಮಿಮೀ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 185 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿದೆ - ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.5-ಇಂಚಿನ ಫ್ಲಾಟ್ AMOLED ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು 93.5% ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಟು-ಬಾಡಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೊ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ತನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿಯೆಂದರೆ ಅದು ಗಡಸುತನದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು. ಇದು ಐಪಿ66, ಐಪಿ68, ಮತ್ತು ಐಪಿ69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಧೂಳು, ನೀರಿನ ಸ್ಪ್ರೇ, ಮುಳುಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಜೆಟ್ಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪೊ ನೀರಿನ-ನಿರೋಧಕ ಉಸಿರಾಡುವ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವ ಸಿಲಿಕೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಲನಿರೋಧಕ ಸಿಮ್ ಟ್ರೇಗಳಂತಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ 18 ದ್ರವಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಕ್ಷಾಕವಚ
ಒಪ್ಪೊ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್-ಪ್ರೂಫ್ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ಮರ್ ಬಾಡಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಕವರ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್-ಗ್ರೇಡ್ ಅಲಾಯ್ AM04 ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು AM03 ನಿಂದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ, ಬಹು-ಪದರದ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕ್ಯಾಮರಾ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಬೀಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಏಳು ಎಂಐಎಲ್-ಎಸ್ಟಿಡಿ ಪರಿಸರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ, ಇದು ತೀವ್ರ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಆರ್ದ್ರತೆ, ಮಳೆ, ಧೂಳು, ಉಪ್ಪು ಮಂಜು ಮತ್ತು ಕಂಪನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವೇಗ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆ
ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 ಪ್ರೊ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7300 ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು 8-ಕೋರ್ 4nm ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು 2.5GHz ವೇಗದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಫ್ರೇಮ್ ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು 2.4GHz ನಲ್ಲಿ 6nm ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದು 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವೇಗವಾದ GPU ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರಕಗೊಳಿಸಲು, ಒಪ್ಪೊ ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ, ಇದು ಆ್ಯಪ್ ಲಾಂಚ್ ವೇಗ, ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳು ಅಥವಾ ನಕ್ಷೆಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಿನಿಟಿ ಎಂಜಿನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಸಮಯವನ್ನು 26 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು 5,219mm² ಸೂಪರ್ಕೂಲ್ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆನ್ಟುಟು (AnTuTu) ನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಭಾರೀ ಬಹುಕಾರ್ಯಕ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಸಂಚಾರ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಫೋನ್ ಅನ್ನು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ರೂಯೆನ್ಸಿ (ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ) ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಪ್ಪೊ ಭಾರೀ ಬಳಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ 72-ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು-ಕ್ಲಿಕ್ ರಿಜುವುನೇಷನ್ (One-Click Rejuvenation) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ-ಹೊಸ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು 15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ ಐದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಲಾಂಚ್ಗಳನ್ನು 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಕಾರ್ಯಕವೂ ಬಟನ್ ಮೋಡ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟ್ರೈಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ: ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಾಳಿಕೆ
ಎಫ್31 ಸರಣಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅದರ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯು 5 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಒಪ್ಪೊದ ಬಯೋನಿಕ್ ರಿಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸವೆತದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ: 80W ಸೂಪರ್ವೂಕ್ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 14 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, 43 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಫೋನ್ ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಇದು ಸಾಧನಗಳ ನಡುವೆ ತಡೆರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 ಸರಣಿ 5G ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರತ್ತ ಒಲವು ತೋರುವುದರಿಂದ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಉತ್ತಮ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಸುಲಭವಾಗಿ 4K ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ
ಒಪ್ಪೊ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ, AI ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ತನ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಒಪ್ಪೊ ಗೊಂದಲಮಯ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ AI-ಚಾಲಿತ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.
ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 ಪ್ರೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು 4K ವೀಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, 32MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 2MP ಮೊನೊಕ್ರೋಮ್ ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 50MP OIS ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ, 16MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 2MP ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸೆಟಪ್ಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಡರ್ವಾಟರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮೋಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು 4K ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. AI ಪರಿಕರಗಳು ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. AI ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
AI ರಿಕಾಂಪೋಸ್ ಉತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನುಪಾತಗಳು, ಕ್ರಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. AI ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸರ್ 10x ಜೂಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೂರದ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 4–8x ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. AI ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಮೂವರ್ ಗಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. AI ಅನ್ಬ್ಲರ್ ಮಸುಕಾದ ಶಾಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿವರ ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ AI ಎರೇಸರ್ 2.0 ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಜನರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೊ ಲಾಕ್: ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, 77 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಪ್ಪೊದ ಉತ್ತರ ಒಪ್ಪೊ ಲಾಕ್, ಇದು ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾದ ರಿಮೋಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಾಧನವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು, ಯುಎಸ್ಬಿ ಡೇಟಾ ಕಳ್ಳತನ, ಫರ್ಮ್ವೇರ್ ಫ್ಲಾಶಿಂಗ್, ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಎರಡು-ಹಂತದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್ ಸರಣಿಯು ಔಟ್ಡೋರ್ ಮೋಡ್ 2.0 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 ಸರಣಿ 5G ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಔಟ್ಡೋರ್ ಮೋಡ್ 2.0 ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಡರ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಾಹ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಒಪ್ಪೊ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆರ್ಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ರೈಡರ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ; ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆಯುವ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ಆ್ಯಪ್ ಕೀಪ್-ಅಲೈವ್, ಪ್ರಮುಖ ರೈಡರ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ನೀವು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕರೆ ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೋಡ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ, ಗೋಚರತೆಗಾಗಿ ಹೊಳಪನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಗ್ಲೌ ಮೋಡ್, ಇದು ಹತ್ತಿ, ಉಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದಂತಹ 5 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪದವರೆಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದಾಗಲೂ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಟಚ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೈಗಳಿಂದಲೂ ಸುಗಮ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಲ
ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 ಸರಣಿಯು AI ಅನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಗಿಮಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ. ಎಐ ವಾಯ್ಸ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ (AI VoiceScribe) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರೆಗಳು, ಸಭೆಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳಿಗಾಗಿ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಅನುವಾದ, ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎಐ ಕಾಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ಹೊಸ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಎಐ ಕಾಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಐ ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಕರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ಗಳು ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ (Google Gemini) ಯೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಕ್ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲರ್ಒಎಸ್ 15 (ColorOS 15) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸುಗಮ, ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೊದ 60-ತಿಂಗಳ ಫ್ರೂಯೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಸಾರಾಂಶ
ಒಪ್ಪೊದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಫ್ ಸರಣಿಯು ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಾದ ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 ಯೊಂದಿಗೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಒಪ್ಪೊ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ನಿಖರತೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಣಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ AI ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಒಪ್ಪೊ ಅದನ್ನು 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 ಸರಣಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2025 ರಿಂದ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು, ಒಪ್ಪೊ ಇ-ಸ್ಟೋರ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎಫ್31 ಪ್ರೊ 5G ಗೆ 26,999 ರೂ. (8+128GB), 28,999 ರೂ. (8+256GB) ಮತ್ತು 30,999 ರೂ. (12+256GB) ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಎಫ್31 5G ಗೆ 22,999 ರೂ. (8+128GB) ಮತ್ತು 24,999 ರೂ. (8+256GB) ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 5G ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 2025 ರಿಂದ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
ಒಪ್ಪೊ ಎಫ್31 ಸರಣಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸಬಹುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ 10% ವರೆಗೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಚಿತ 180-ದಿನಗಳ ಆಕಸ್ಮಿಕ, ದ್ರವ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾನಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ 8 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಸಾಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಯತೆ ಇದೆ.