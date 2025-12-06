75,000 ಮೌಲ್ಯದ ಫೋನ್ 37,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಫೋಟೋ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಫರ್ ಎನಿಸಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಸೇಲ್ ಇರಲಿದ್ದು, ಬೈ ಬೈ 205 ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳಿವೆ.
ಅಂತಹ ಒಂದು ಡೀಲ್ Samsung Galaxy S24 ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಇದು ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S24 ಅನ್ನು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ 40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 75,000 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಬೆಲೆ 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನದ್ದಾಗಿತ್ತು.
8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ₹40,999 ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಇದು 45% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ SBI ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 4,000 ರೂ.ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಆಫರ್ಗಳ ನಂತರ, ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ₹36,999 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಫೋನ್ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
Galaxy S24 6.2-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಇದು 50MP + 10MP + 12MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 12MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 25W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
