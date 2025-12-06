Kannada

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ ಸೇಲ್‌

75,000 ಮೌಲ್ಯದ ಫೋನ್ 37,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಫೋಟೋ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಫರ್ ಎನಿಸಿದೆ.

mobiles Dec 06 2025
Author: Santosh Naik Image Credits:Samsung Website
Kannada

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಮಾರಾಟ

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಸೇಲ್‌ ಇರಲಿದ್ದು, ಬೈ ಬೈ 205 ಸೇಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್‌ಗಳಿವೆ.

Image credits: Samsung Website
Kannada

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಮೊಬೈಲ್‌

ಅಂತಹ ಒಂದು ಡೀಲ್ Samsung Galaxy S24 ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: Samsung Website
Kannada

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೀಲ್‌

ಇದು ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S24 ಅನ್ನು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ 40,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: Samsung Website
Kannada

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್‌

ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 75,000 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಬೆಲೆ 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೇರಿಯಂಟ್‌ನದ್ದಾಗಿತ್ತು.

Image credits: Samsung Website
Kannada

128 ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌

8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ₹40,999 ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಇದು 45% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Image credits: Samsung Website
Kannada

ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ SBI ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4,000 ರೂ.ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image credits: Samsung Website
Kannada

ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿ

ಎಲ್ಲಾ ಆಫರ್‌ಗಳ ನಂತರ, ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆ ₹36,999 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಫೋನ್ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

Image credits: Samsung Website
Kannada

AMOLED ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ

Galaxy S24 6.2-ಇಂಚಿನ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.

Image credits: Samsung Website
Kannada

ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ

ಇದು 50MP + 10MP + 12MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 12MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 25W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Samsung Website

Poco F7 ಖರೀದಿಸಲು 5 ಕಾರಣಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ!

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ರಹಸ್ಯ ಕೋಡ್, ಫೋನ್ ಗುಟ್ಟು ಬಯಲು

ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲ 5 ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್‌ಗಳು!

WhatsApp ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಫೀಚರ್ ಆರಂಭ - ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?