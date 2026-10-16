ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಐಫೋನ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ 40,000 ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 12R ಮತ್ತು iQOO ನಿಯೋ 9 ಪ್ರೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಪಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಇವೆ. ಇಂಥ ದುಬಾರಿ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕನಸಿನ ಮಾತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಂದರೆ 30 ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ಬಜೆಟ್ನೊಳಗಿನ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇ.
ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ 40,000 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋನ್ ಪವರ್ ಫುಲ್? ಯಾವ ಫೋನ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್, ಬಾಡಿ, ಡಿಸ್ಪಲೇ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎಂದರೆ ಐಫೋನ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 40,000 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನೊಳಗೇ ಐಫೋನ್ನಷ್ಟೇ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
OnePlus 12R, iQOO ನಿಯೋ 9 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
OnePlus 12R, iQOO ನಿಯೋ 9 ಪ್ರೊ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಐಫೋನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಕೇವಲ 40 ಸಾವಿರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಐಟಿಆರ್(OnePlus 12R) ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇದರ ಬೇಲೆ ಸುಮಾರು ₹38,000 ರಿಂದ ₹39,000 ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಪ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಾಗದಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಂತಹ 5500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು iQOO ನಿಯೋ 9 ಪ್ರೊ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ₹35,000 ರಿಂದ ₹37,000 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಜೊತೆಗೆ, ಇದರ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 2 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ತೊದಲುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 100-ವ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ ಬೃಹತ್ 5500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು iQOO ನಿಯೋ 9 ಪ್ರೊ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹35,000 ರಿಂದ ₹37,000 ರವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ದಿನವಿಡೀ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಬೆಸ್ಟ್. 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ನಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ.
ವಿವೋ V40 ಮತ್ತು ಶಿಯೋಮಿ 14 ಸಿವಿ
ಅನೇಕ ಜನರು ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಾ ನೋಡ್ತಾರೆ.ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ವಿವೋ V40 ಬೆಸ್ಟ್, ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹35,000. ಫೋನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಝೈಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದ DSLR-ತರಹದ ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬಹುದು. 5500 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, Xiaomi 14 Civi ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್. ಈ ಫೋನ್ ಲೈಕಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೆಲ್ಫಿ, ವೀಡಿಯೊ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ ₹100,000 ಮೌಲ್ಯದ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಫೋನ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.