ಕೆಲ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ'ಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಉರುವಲು (ವೌಡ್), ಸೌದೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆ ಮನೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ!
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 3 ರಾಜ್ಯಗಳು!
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಶದ (PPAC) ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ (ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ): ಬೃಹತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.87 ಕೋಟಿ ಸಕ್ರಿಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15% ರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ! ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ): ಸುಮಾರು 3.2 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ (ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ): ಸುಮಾರು 2.72 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಪಿಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ' ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 1.88 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌದೆ ಅಡುಗೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದತ್ತ ಬದಲಾಗಲು ಭಾರಿ ನೆರವಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಳಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆಯೇ?
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವಿದೆ! ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢದಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದರೂ, ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೌದೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ!
ಇಡೀ ದೇಶದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 33 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದಾರೆ.ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ! 1998-99ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 446 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆ, 2025-26ರ ವೇಳೆಗೆ 2,754 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಜನರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಂತಗಳು ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.