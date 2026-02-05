- Home
Gold & Silver Rates Today: ಚಿನ್ನದ ದರ ಸಮರ; ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ಯಾ?
Gold Rate Today Updates: ಗುರುವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಕಮೊಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 6% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ವಿತರಣೆಯ ಒಪ್ಪಂದವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ. 2,52,719 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಇಂದಿನ ದರಗಳು
ಸತತ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು, ಆ ಬಳಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ ( ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ) ರೂ. 15,442 (ರೂ. 502 ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ ( ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ) ರೂ. 14,155 (ರೂ. 460 ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ ( ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ) ರೂ. 11,582 (ರೂ. 376 ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ
ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
MCX ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 9% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ರೂ. 2,44,654 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯು 1.25% ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೂ. 1,51,127 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರದ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 1,53,030.
ಚೆನ್ನೈ ನಗರವು ಮಾತ್ರ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದು (ರೂ. 1,53,740), ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ನೀತಿಗಳ ಆತಂಕದಿಂದಾಗಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದವು.
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ
ಕಳೆದ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಿ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ 1 ದಿನದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ, ಬಂಗಾರವು 2013 ರ ನಂತರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
