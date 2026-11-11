ನವಿಲುಗಳು ಕೇವಲ ಸುಂದರ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ, ಅವು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನೂ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಹಾವಿನ ವಿಷ ನವಿಲಿನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನವಿಲು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಸುಂದರ ಗರಿಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹಕ ರೂಪ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ನವಿಲು ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸುಂದರ ಪಕ್ಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನವಿಲು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನೂ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನಬಲ್ಲದು!
ಹೌದು, ನಾಗರಹಾವಿನಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನೂ ನವಿಲು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಹಾವನ್ನು ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಅದರ ವಿಷ ನವಿಲಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೂ ನವಿಲಿಗೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೇನು?
ಹಾವುಗಳನ್ನೂ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪಕ್ಷಿ!
ನವಿಲು ಕೇವಲ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ವಭಕ್ಷಕ (Omnivore). ಅಂದರೆ, ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀಟಗಳು, ಹುಳುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾವುಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವಾಗ ನವಿಲಿನ ವೇಗವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಚುರುಕಾದ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಕೊಕ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾವಿನ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ನವಿಲು, ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನವಿಲು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಹಾವಿನ ವಿಷ ನವಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ?
ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಹಾವಿನ ವಿಷ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಹಾವುಗಳ ವಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜೈವಿಕ ಅಣುಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಗಾಯದ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಜೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವನ್ನು ನವಿಲು ತಿಂದಾಗ ವಿಷವು ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಷದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ನವಿಲಿನ ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳು (Digestive Enzymes) ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಅಣುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾವಿನ ವಿಷದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳೂ ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ವಿಷಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಬಹುದು.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಾವಿನ ವಿಷವು ದೇಹದೊಳಗೆ ಗಾಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನುಂಗುವುದು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲ. ನುಂಗಿದ ವಿಷವು ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿನ ಕಿಣ್ವಗಳಿಂದ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಗಾಯದ ಮೂಲಕ ವಿಷ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ!
ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ನುಂಗಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನವಿಲಿನ ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಿದ್ದರೆ ವಿಷವು ಆ ಗಾಯದ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾದರೆ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿನ ಕಡಿತದಿಂದ ವಿಷ ನೇರವಾಗಿ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೇರಿದರೆ ನವಿಲಿಗೂ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ನವಿಲಿಗೆ ಹಾವಿನ ವಿಷದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇದೆ!
ನವಿಲು ತನ್ನ ಸುಂದರ ಗರಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ, ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನವಿಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅಷ್ಟೇ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನೂ ಬೇಟೆಯಾಡಬಲ್ಲ ಈ ಪಕ್ಷಿ, ಕೇವಲ ಸುಂದರ ಜೀವಿಯಲ್ಲ; ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.