Sentinelese Tribe: ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೇ ಹೊಂದದೆ, ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ.
Uncontacted Tribes: ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೇ ಹೊಂದದೆ, ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ನ ನಾರ್ತ್ ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ದ್ವೀಪದ ಸೆಂಟಿನಲೀಸ್ ಜನರು (Sentinelese) ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ದ್ವೀಪದತ್ತ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಜನರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ನೆಲ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊರಗಿನವರಿಂದ ಹರಡಬಹುದಾದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾನವ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಭಾರತದ ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪಸಮೂಹದಲ್ಲಿರುವ ನಾರ್ತ್ ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿನಲೀಸ್ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೊರತಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಸೆಂಟಿನಲೀಸ್ ಜನರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಹೊರಗಿನವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದ್ವೀಪದ ಬಳಿ ಅಪರಿಚಿತರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವುದು, ಬಾಣ ಹೂಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವುದು ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಬಾಣ ಹೂಡುವುದೇಕೆ?
ಸೆಂಟಿನಲೀಸ್ ಜನರು ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು, ಬಲವಂತದ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ರೋಗಗಳು ಇಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸೋಂಕು ಕೂಡ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರಗಿನವರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ; ಸಮುದಾಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡ ಜೀವನ
ಸೆಂಟಿನಲೀಸ್ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು, ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ, ತಮ್ಮ ದ್ವೀಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಭಾಷೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅವರು ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
ದ್ವೀಪದ ಸುತ್ತಲೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧ
ಸೆಂಟಿನಲೀಸ್ ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಾರ್ತ್ ಸೆಂಟಿನೆಲ್ ದ್ವೀಪದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನವರ ಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ. ದ್ವೀಪದಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳ (ಸುಮಾರು 9 ಕಿ.ಮೀ.) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಹೊರಗಿನವರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧವು ಸೆಂಟಿನಲೀಸ್ ಜನರನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹರಡಬಹುದಾದ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜನರೇ?
ಸೆಂಟಿನಲೀಸ್ ಜನರನ್ನು ಕೇವಲ “ಹೊರಗಿನವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಬುಡಕಟ್ಟು” ಎಂದು ನೋಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ರಣವಲ್ಲ. ಅವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅವರ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ದ್ವೀಪವೇ ಮನೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಅಪಾಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮವಲ್ಲ; ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದು.