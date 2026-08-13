ಸೀರೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಲೆಹೆಂಗಾ ಯಾವುದೇ ಉಡುಗೆಯಾಗಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಒಂದು ಜೊತೆ ಜುಮ್ಕಿ ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕೆಲವು ಟ್ರೆಂಡಿ ಜುಮ್ಕಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಭರಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿಂದಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಈ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ನಿಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಈ ಜುಮ್ಕಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಡ್ ಬಳಿ ಕೃಷ್ಣನ ಚಿತ್ರವಿದ್ದು, ಕೆಳಗೆ ಜುಮ್ಕಿ ಇಳಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಲುಕ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.
ಕೇವಲ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿಂದಲೇ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಇಂತಹ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುವ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಇಂತಹ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಜುಮ್ಕಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಈ ಜುಮ್ಕಾಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಸ್ಟಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಕೆಳಗೆ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉದ್ದವಾದ ಜುಮ್ಕಾಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
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