ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಿವೃತ್ತ ವಾಯುಪಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನೂಪ್ ವರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇವಾ ದಳ ಸೈಬರ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಮುಂಬೈ: ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇರುವಂತಹ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇವಾ ದಳ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅನೂಪ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಸೈಬರ್ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕಸಬ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರದಂದು, ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನೂಪ್ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಕಸಬ್ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು (ಕೊಲಾಜ್) 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಪೋಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರು.

ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು, 26/11ರ ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದ ಕಸಬ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

Related Articles

Related image1
'ಈಡಿಯಟ್​' ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ: ಫೈರಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಅಮಿತ್​ ಷಾ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ರಂತೆ!
Related image2
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್​, ಖರ್ಗೆ ಏನೆಂದು ವಿಷ್​ ಮಾಡಿದ್ರು? ಜೋಸೆಫ್​ ವಿಜಯ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ದೂರು ದಾಖಲು

ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದವೊಂದು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇವಾ ದಳದ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವು ಸೈಬರ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅದರ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೇವಾ ದಳದ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು 'ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗಗಳ' ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇವಾ ದಳದ ಕಾನೂನು ಘಟಕ ತಿಳಿಸಿದೆ. 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅದರ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಮಾನಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣ

'ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾದಂತೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಮೀಕರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯವನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 19ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಇಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಸಂವಿಧಾನ, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS) ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸೈಬರ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಅದು ಹೇಳಿದೆ.