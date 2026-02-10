Why Shopping Bags Are Brown: ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಳುಹಿಸುವ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು @mkecopac ಪೇಜ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ, "ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಏಕೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿವೆ?". ನಂತರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಏಕೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಕಾರಣವೇನು?
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆಯ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮರುಬಳಕೆಯ ಕಾಗದದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂದು ಬಣ್ಣವು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಗದದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾಗದದ ಮಿಶ್ರಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಈ ಕಂದು ಬಣ್ಣವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮರದ ತಿರುಳಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲವಾದ, ಅಗ್ಗವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಲಾಭಗಳು
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ – ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮರುಬಳಕೆಗೆ – ನೀವು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಕರಗುವ ಗುಣ – ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಕಡಿಮೆ.
ಗಟ್ಟಿತನ – ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ – ತಯಾರಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ.
ಸಹಜ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ – ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಳಕೆ ಸುಲಭ – ಹಗುರ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಡಿಸೈನ್, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ?
ಅಂಗಡಿ / ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ – ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರೀದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು.
ಬೂಟಿಕ್ / ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ – ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನೀಡಲು.
ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ / ಫುಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ – ತಂಪು ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ items ಕೊಳ್ಳಲು.
ಕಂಪನಿ / ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ / ಇವೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ – ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂದೇಶ ನೀಡಲು.
ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ – ಹಗುರ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗಿ, ವಸ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಲು.
ಈವೆಂಟ್ / ಮಾರ್ಕೆಟ್ / ಫೇರ್ – ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ.
ಬ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರೊಮೋಶನ್ / publicity – ಕಂಪನಿ ಲೋಗೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ marketing/branding ಉಪಯೋಗ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ.. ಇವು ವ್ಯಾಪಾರ, ಫುಡ್, ಇವೆಂಟ್, ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಗಟ್ಟಿತನ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ.