ನಟಿ ಅತಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ 34ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ತಂದೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅತಿಯಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಅತಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು, ತಮ್ಮ 34 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸದಸ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ, ನಟ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅತಿಯಾ ಅವರ ಎರಡು ಮುದ್ದಾದ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುರಿಮಳೆಗೈದ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ!
ಈ ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ಹೇಳಿದರು, "ಅಥಿಯಾ, ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಲಾಗದ ಅದೇ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗ, ಅಥಿಯಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಣ್ಣ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಯಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ!
ಅತಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖಿಲ್ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ಅವರ 1983ರ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂರಜ್ ಪಂಚೋಲಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಅತಿಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಅನೀಸ್ ಬಾಜ್ಮಿ ಅವರ ಮುಬಾರಕನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಇಲಿಯಾನಾ ಡಿ'ಕ್ರೂಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಅತಿಯಾ ಬಾದ್ಶಾ ಅವರ ತೇರೆ ನಾಲ್ ನಚ್ನಾ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೋತಿಚೂರ್ ಚಕ್ನಾಚೂರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅನಿತಾ ಅವಸ್ಥಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ!
ಅತಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 2023 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಜನವರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆದು ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮೇಣ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಅಥಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವರ ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.