Refrigerator temperature settings: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುತೇಕರು ಮಾಡುವ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಕೆಡುತ್ತವೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ! ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಜರ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಈ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ (ಫ್ರಿಡ್ಜ್) ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಒಳಗಿಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಳಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್(ಫ್ರಿಡ್ಜ್)ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ—ಒಂದು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ‘ಫ್ರೀಜರ್’ (Freezer), ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಭಾಗದ ‘ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್’ (Main Compartment). ಈ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಫ್ರೀಜರ್ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
ಫ್ರೀಜರ್ ಭಾಗವು ಮೈನಸ್ (ಋಣಾತ್ಮಕ) ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ -13°C ಯಿಂದ -23°C ವರೆಗೆ ತಾಪಮಾನ ಹೊಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಹವಾಮಾನವೇ ತಂಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಫ್ರೀಜರ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜರ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು -15°C ಯಿಂದ -18°C ನಡುವೆ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಅತಿಯಾದ ತಂಪಿನಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಲ್ಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದನ್ನು ಇದು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಭಾಗದ ತಾಪಮಾನ
ಕೆಳಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಭಾಗವು 1°C ನಿಂದ 7°C ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು 3°C ಅಥವಾ 4°C ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಮಟ್ಟದ ತಾಪಮಾನವು ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೆಡದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ
ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುವುದರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ (Power Consumption) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಪಕರಣದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಡಯಲ್ (ನಾಬ್) ಹೊಂದಿರಲಿ, ಇಂದೇ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಣತನ ಎಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1. ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ನಾಬ್ (Knob 1-5 ಅಥವಾ 1-7) ಇರುವ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ?
(ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬದಲಿಗೆ 1 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗಿನ ಡಯಲ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ)
ಡಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ತಂಪು (Cooling) ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದರ್ಥ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 4 ಅಥವಾ 5 ರಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 2 ಅಥವಾ 3 ರಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.
2. ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿಗೆ 'ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್' (Defrost) ಅಗತ್ಯ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ (Ice layer) ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ‘Defrost’ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಆ ಮಂಜನ್ನು ಕರಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಎಂದು ಬಿಸಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಇಡಬಾರದು.
ಇದು ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಡೋರ್ ರಬ್ಬರ್ (Gasket) ತಪಾಸಣೆ
ಬಾಗಿಲಿನ ರಬ್ಬರ್ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊರಗಿನ ತೇವಾಂಶ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬಾಗಿಲು ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.