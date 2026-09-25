ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಂದಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕೈಂಚಿ ಧಾಮದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ‘ಮಹಾರಾಜ್-ಜಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಪವಾಡಗಳ ಕಥೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಂದಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕೈಂಚಿ ಧಾಮದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ‘ಮಹಾರಾಜ್-ಜಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಹನುಮಂತನ ಅವತಾರ ಎಂದೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಪವಾಡಗಳ ಕಥೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
ರೈಲನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪವಾಡದ ಕಥೆ!
ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಒಮ್ಮೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೈಲಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವೇಳೆ ಅವರನ್ನು ‘ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ’ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಬಾ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರೈಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಥೆ. ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರದಿದ್ದರೂ ರೈಲು ಚಲಿಸದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೈಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಗೌರವದಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ಅವರು ರೈಲು ಹತ್ತಿದ ಬಳಿಕ ರೈಲು ಮತ್ತೆ ಚಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಈ ಕಥೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ. ಈ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೇ ‘ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ನದಿಯ ನೀರು ತುಪ್ಪವಾಯಿತೇ?
ಕೈಂಚಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಂಡಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾದಾಗ, ಬಾಬಾ ಅವರು ಹತ್ತಿರದ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತರಲು ಸೂಚಿಸಿದರು ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಯಿದೆ. ಎರಡು ಬಕೆಟ್ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ನೀರು ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಭಂಡಾರದ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಈ ಪವಾಡದ ಕಥೆ.
ನೀರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಥೆ!
ಬಾಬಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆ ಕಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಕಾರು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಹೋಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಬಾಬಾ ಅವರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಕಾರಿನ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಎಂಬ ಕಥೆ ಇದೆ. ಭಕ್ತರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ನೀರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಕಾರು ಚಲಿಸಿತು. ಈ ಘಟನೆಯೂ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪವಾಡಗಳ ಕುರಿತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಭಕ್ತರ ಮನದ ಮಾತು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ!
ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಆತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಾಬಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಅವರ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಅವರನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರನ್ನಾಗಿಸಿತು.
ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಪಡಿಸಿದ ಪವಾಡಗಳ ಕಥೆಗಳೂ ಇವೆ
ಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸ್ಪರ್ಶ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ದೊರೆತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದೆವು ಎಂದು ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ವೈಶ್ ಎಂಬ ಭಕ್ತನ ಕಥೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೃದಯ, ಯಕೃತ್ತು ಹಾಗೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದ ಗುಲ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ್-ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಛತ್ರಿಯೊಂದನ್ನು ವೈಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅವರ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರ ಗುಲ್ಮದ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಭಕ್ತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಿಡುಬಿನಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಎಂಬ ಕಥೆಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಥನಗಳಾಗಿವೆ.
ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ಗೂ ಕೈಂಚಿ ಧಾಮದ ನಂಟು
ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಕೈಂಚಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಷಯವೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರು ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಂಚಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈಂಚಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.