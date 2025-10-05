ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ ಊಟ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಬಾಣסיಗರ ಅಂದಾಜು ಸಂಬಳದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಆಹಾರ ಆದ್ಯತೆಗಳೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿವೆ. ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವನಾಯಕನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗಾಗಿ ಊಟ ತಯಾರಿಸುವ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಾಣಸಿಗರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು? ಬನ್ನಿ, ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಟ್ರಂಪ್ ಫೇವರಿಟ್ ಫುಡ್ ಯಾವುದು?
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿಂಡಿಪೋತ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ? ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ? ಅವರ ಆಹಾರದ ಮೆನು ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಉಪಾಹಾರ: ಟ್ರಂಪ್ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಹಂದಿಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ: ಕೆಚಪ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳು (ವೆಲ್-ಡನ್ ಸ್ಟೀಕ್) ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿನವು.
ರಾತ್ರಿಯ ಭೋಜನ: ಟ್ರಂಪ್ರ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ನ ಎರಡು ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಗಳು, ಎರಡು ಫಿಲೆಟ್ ಒ' ಫಿಶ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಶೇಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ!
ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ:
ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಎಂದಿಗೂ ತೆರೆದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್, ಕೆಎಫ್ಸಿ, ಪಿಜ್ಜಾ ಮತ್ತು ಕೋಕ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದರೂ, ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವೇ.
ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬಾಣಸಿಗರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?
ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಬಾಣಸಿಗರಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ತಯಾರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಔಪಚಾರಿಕ ರಾಜ್ಯ ಭೋಜನ ಕೂಟಗಳಿಗೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಬಾಣಸಿಗರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ $80,000 ರಿಂದ $100,000 (ಅಂದಾಜು ₹67 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹84 ಲಕ್ಷ) ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 24/7 ಲಭ್ಯತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.
ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಅಡುಗೆಮನೆ ಬಾಣಸಿಗರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು?
ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಜಾಗವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಣಸಿಗರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಟ್ರಂಪ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ನ ಔಪಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಾಣಸಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲೆಯೇ.