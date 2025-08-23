ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾರಿರಿ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಪಾಠವೂ ಅಡಗಿದೆ. AI ಟೂಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಟೋರಿ..
ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಮೀನನ್ನು ತಲೆ-ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲದ ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ (ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್) ಆಕೆಯ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ- 'ನೀನ್ಯಾಕೆ ಮೀನನ್ನು ತಲೆ, ಬಾಲವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀಯಾ' ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯ ತಾಯಿ 'ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನಮ್ಮ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು' ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ-'ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹೀಗೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು' ಅಂತಾಳೆ. ಈಗ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಲೆಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರಣ ಆಕೆಯ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದಲೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಆದರೆ, ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಆಕೆಯ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ.
ಅಲ್ಲಿ, ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಮಿಮ್ಮಗಳ (ಮಗಳ ಮೊಮ್ಮಗಳು) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ನಗುತ್ತೀರಾ. ಆದರೆ, ನಗುನಗುತ್ತಲೇ ಆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಸುವುದು ಖಂಡಿತ.. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಅಜ್ಜಿಯ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಏನು?
'ನಾನು 1950 ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಮೀನನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕ ಬಾಣಲೆಗೆ ಮೀನನ್ನು 3 ತುಂಡಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಆ ಪ್ಯಾನ್ (ಬಾಣಲೆ) ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅವಳ ಮಗಳು ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಾನು ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ' ಎಂದು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕತೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಹಾಗಿರಲಿ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಾವು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಉತ್ತರ ಯಾರಿಂದಲೋ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಕೆದಕುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಲೈಫ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟಡ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ..! ಅಥವಾ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಕಾರಣ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕ್ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟೇ!