Eastern Garter snakes: ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮೈ ಜುಂ ಎನ್ನುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದರೆ ಭಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ 'ಲವ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್' ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ! ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಚಿತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಜನ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಿಲನದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲೆಂದೇ ಜನ ಗುಂಪು ಕೂಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಗಾರ್ಟರ್ (Eastern Garter) ಹಾವುಗಳು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಭಯಾನಕವೆನಿಸುತ್ತೆ
ಹಾವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದೇ ಲೇಸು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಜಾಗವಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭಯವೇ ಜನರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಾವುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ದೂರ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೋಟವು ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಭಯಾನಕವೆನಿಸಿದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಬಿಲಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವು ಜನರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು 'ಹಾವುಗಳ ನಗರ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದೇಕೆ?
ಕೆನಡಾದ ಮ್ಯಾನಿಟೋಬಾದಲ್ಲಿರುವ 'ನಾರ್ಸಿಸ್' (Narcisse) ಎಂಬ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು "ಸ್ನೇಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್" ಅಥವಾ ಹಾವುಗಳ ವಿಶೇಷ ತಾಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಳಿಗಾಲದ ನಂತರ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಯಣ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವುಗಳು ನೆಲದ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಹವಾಮಾನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಇವು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಮಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನ
ಇಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಮಿಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಗಂಡು ಹಾವುಗಳು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹಾವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಆದರೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು "ಮೇಟಿಂಗ್ ಬಾಲ್" (Mating Ball) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾವುಗಳ ಹಣೆಬರಹ ಬದಲಿಸಿದ ಮಾನವರು
ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಅನೇಕ ಹಾವುಗಳು ವಾಹನಗಳ ಚಕ್ರದಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸುರಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಥಳವು ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹಾವುಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭಯ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನದ ಇಂತಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಸಿಗದು.
ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು (Interesting Facts)
ಸುರಕ್ಷಿತ ಸುರಂಗಗಳು: ಈ ಹಾವುಗಳು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಯಬಾರದೆಂದು ಕೆನಡಾ ಸರ್ಕಾರ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಗೆ ವಿಶೇಷ 'ಸ್ನೇಕ್ ಟನಲ್' (Snake Tunnels) ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಮೇಟಿಂಗ್ ಬಾಲ್?: ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಗಂಡು ಹಾವುಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹಾವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾವಿನ ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಉಪವಾಸದ ಪ್ರೇಮ: ಈ ಮಿಲನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೇವಲ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ನಾರ್ಸಿಸ್ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ: ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ ಗುಹೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ (Limestone sinks), ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜಾಗವಾಗಿದೆ.