'ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ Gen Z ಮತ್ತು ಯುವ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಬಾಂಧವ್ಯವೇ? ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಉಳಿಯುವ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. "ಏಳು ಜನ್ಮದ ಬಂಧ" ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ Gen Z ಮತ್ತು ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್' (Starter Marriage) ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂದರೇನು?
ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಐದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮದುವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವ ಹಂತವೆಂದು ಕೆಲವರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು?
'ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್' ಎಂಬ ಪದ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಪಮೇಲಾ ಪಾಲ್ ತಮ್ಮ The Starter Marriage and the Future of Matrimony ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ತಜ್ಞರ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಮತ್ತೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
Gen Z ಏಕೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ?
ಇಂದಿನ ಯುವಜನರು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನಂತೆ "ಸಂಬಂಧ ಉಳಿಸಲೇಬೇಕು" ಎಂಬ ಒತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ, "ಸಂಬಂಧ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂಬ ನಿಲುವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿರಂತರ ಕಲಹ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ಅನೇಕರು ತಪ್ಪೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
20ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ
ಸಂಬಂಧ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 20ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅವಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದ ಸಂಗಾತಿ, 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಳಂಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಸಂಬಂಧ ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂದರೆ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಗಳು ಮದುವೆಯಾಗುವಾಗ ಅದು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗಿದಾಗ, ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಂತೋಷದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ; ಅದು ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಜನರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್?
'ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್' ಟ್ರೆಂಡ್ ಮದುವೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅದರ ಅವಧಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯುವ ಮನೋಭಾವವೇ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.