ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಬಾಲಿ ದ್ವೀಪದ ಸುಂದರ ಬೀಚ್ಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು. ಆದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುಮಾತ್ರ ದ್ವೀಪದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಬಾಲಿ ದ್ವೀಪದ ಸುಂದರ ಬೀಚ್ಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು. ಆದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುಮಾತ್ರ ದ್ವೀಪದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಇಂದಿಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಡ ರೈತರು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 300ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಮ್ಮೆ ಬಳಸಿ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ತೆಗೆಯುವ ರೈತರು
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ತೆಗೆಯಲು ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಮ್ಮೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿರುಗಿ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ರಸ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ತೆಗೆಯಲು ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಈ ರಸವನ್ನು ಸೋಸಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕುದಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎಮ್ಮೆಯ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡು ಮರುಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳೆ
ಸುಮಾತ್ರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮನುಷ್ಯರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಸಿ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ
ಈ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಪದ್ಧತಿ. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವು ಮೀನು ಸಾಕಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೊಳಗಳಾಗಿವೆ.
ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುವಂತೆ ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು.
ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ರೈತ
ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ರೈತನ ಕುಟುಂಬದ ಭೇಟಿ. ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ವೆನಿಲ್ಲಾ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್, ಲವಂಗ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುಟುಂಬದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ವೆನಿಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಬರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಇಲ್ಲಿನ ಮಿನಾಂಗ್ಕಬಾವು ಸಮುದಾಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಮಾತೃವಂಶೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎಮ್ಮೆಯ ಕೊಂಬಿನ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೋಲುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ ಸುಮಾತ್ರದ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೃಷಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆ, ಜೇನು ಸಾಕಣೆ, ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಕೃಷಿಯಂತಹ ಹಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇದೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.