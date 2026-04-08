How to stop impulse buying on apps: ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿರೋ ಆ ಎರಡು ಆಪ್ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚು, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ?.&nbsp;

"ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ (Blinkit) ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ (Instamart) ನಂತಹ ಆಪ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ 'ಅನುಕೂಲ' ನಮಗೆ ವರ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಈ ಆಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ 30 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂತಿತ್ತು" ಎಂದು ಲೇಖಕರೊಬ್ಬರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹಣ ಸೋರುವ ಹಾದಿ

ಈ ಆಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ 'ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ' (Minimum Order Value). ನನಗೆ ಕೇವಲ 70 ರೂಪಾಯಿಯ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಬೇಕಿದ್ದರೂ, ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಕಿಲ್ಲದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಚಾಕಲೇಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದ್ದ 120-150 ರೂಪಾಯಿಗಳು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,000 ದಿಂದ 5,500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು! ನಾನು ಆಪ್ ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಿಸ್ತು ಮರಳಿ ಬಂತು. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು.

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಡಿಗೆ
ಎಲ್ಲವೂ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ನಡಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತುಹೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಗಲ್ಲಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಜಿಮ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್‌ಔಟ್ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಸಣ್ಣ ನಡಿಗೆಯು ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನೀಡಿತು. ಜೊತೆಗೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹಸಿವಾದಾಗ (Cravings) ತಕ್ಷಣ ಆಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪಿತು. ಆಪ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಯಿತು, ಇದು ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅನಗತ್ಯ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಾನು ಪಾರಾದೆ.

ಮರಳಿ ಬಂದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನ

ಈ ಆಪ್‌ಗಳಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದನ್ನೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡದೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆಪ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಮತ್ತೆ ರೂಢಿಯಾಯಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಪ್‌ಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ತಾಜಾ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವ ಆ ಹಳೆಯ ಭಾರತೀಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರೊಡನೆ ಬೆರೆಯುವುದು ನನಗೆ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ನೀಡಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರವಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧದಂತೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು.

ಕೊನೆಯ ಮಾತು..
ಈ ಆಪ್‌ಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಉಳಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಸೋಮಾರಿತನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಬಾರದು. 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶಿಸ್ತಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೇಬು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ!