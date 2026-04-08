25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ನ ಹಂಸಾ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದವರು ಆತನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಆತನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಂಸಾ ಸಿಂಗ್ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದು, ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಂಜಾಬ್ನ ಕಪುರ್ತಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಸಂತೋಷ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ನೂರೆಂಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡವು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಆತ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆತನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅವನ ತಮ್ಮನಿಗೇ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮನೆಯವರು!
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಣ್ಮರೆ
ಪಂಜಾಬ್ನ ಕಪುರ್ತಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ಹಂಸಾ ಸಿಂಗ್ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬವು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕಿದೆ. ಆದರೆ ಏನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬವು ಅವರನ್ನು ಸತ್ತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಮಲಾ ದೇವಿ ಅವರು ಹಂಸಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಮ್ಮ ಸುಖ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಈಗ 22 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂಸಾರ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಕಾಣೆಯಾದ ಹಂಸಾ ಸಿಂಗ್ 25 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ!
ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿ ಅಲೆದಾಟ
ನಾಥೌರ್ನ ನಯಾ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಗಡ್ಡದೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಂಸಾ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ
ಪೊಲೀಸರು ಗಂಭೀರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಹಂಸಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮುಂದಿನ 72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಥೌರ್ ತಲುಪಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಗುರುತು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಂಸಾ ಸಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಂಚರು ಬಾಲ್ಯದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೆನಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು. ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು.
ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದ ಘಟನೆ
ಈ ಕ್ಷಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ವಿಮಲಾ ದೇವಿ ಎದುರಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಪತಿ ಹಂಸ ಸಿಂಗ್. ಅವರು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸುಖ ಸಿಂಗ್. ಅವರು 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಈಗ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ
ಈ ಘಟನೆಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬವು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾಥೌರ್ ಪೊಲೀಸರ ಪಾತ್ರ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಜನರು ಭಿಕ್ಷುಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಹಂಸ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪತ್ನಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿದೆ.