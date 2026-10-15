ದಾದಾ ಮಗಳು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್! ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಪುತ್ರಿ ಸನಾ ಗಂಗೂಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇನು? ಆಕೆ ಗಳಿಸೋ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? ಏನು ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಪ.ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಸಹ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ಬಂಗಾಳಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸನಾ ಗಂಗೂಲಿ ಈ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ವರ್ಷ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಸನಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡೊನ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗೂಲಿ ಪತ್ನಿ ಡೊನ್ನಾ ಗಂಗೂಲಿ ಒಬ್ಬ ನರ್ತಕಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಡೊನ್ನಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೀಕ್ಷಾಮಂಜರಿ ನೃತ್ಯ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಡೊನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಟೀಂನೊಂದಿದೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ವೀಸಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ನೃತ್ಯ ತಂಡ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಡೊನ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂಜೆ ನೆರವೆರಿಸುವ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ!
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಡೆಯುವ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಹಾಲಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಗಂಗೂಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬರಿಶಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಚಂಡಿ ಗಂಗೋಪಾಧ್ಯಾಯ 1972 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಸನಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇನು? ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು?
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಬರಿಶಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪೂಜೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪೂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಗಂಗೂಲಿ ಮಗಳು ಸನಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸನಾ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿದಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸನಾ ಗಂಗೂಲಿ ಡಿಯೋಲೆಟ್ ಎಂಬ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ, ಸನಾ ಸಂಬಳ ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.