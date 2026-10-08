ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ನೋ ತಂಡದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಪಂತ್ಗೆ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಪಂತ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತೊರೆದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೆಹಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರುವಾಗ, ಪಂತ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು 27 ಕೋಟಿಯಿಂದ 15 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಂತ್ ಬದಲಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಲಕ್ನೋಗೆ ನೀಡಿತು. 12 ಕೋಟಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ದೆಹಲಿ ತಂಡ ಸೇರಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಗೆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಪಂತ್ ಸಾಧನೆ ಏನು?
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪರ ಆಡುವಾಗ, ಪಂತ್ 35.31 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 149 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 3,284 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 18 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಲಕ್ನೋ ಪರ ಆಡುವಾಗ ಪಂತ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೌನವಾಗಿತ್ತು. 27 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಪಂತ್, ಲಕ್ನೋ ಪರ 26 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 26.40 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 135.74 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 581 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಗಂಗೂಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಲಕ್ನೋ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಂತ್ಗೆ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಂಗೂಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರನ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಪಂತ್ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಗಂಗೂಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ಗೊಂದಲ!
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ಏಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂದೇಹವಿದೆ. 12 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರು ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ಗೆ ಹಿಂದೇಟನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಡಿಸಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ಗಳಾರು?
ದೆಹಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕ, ಸಾಹಿಲ್ ಪಾರಿಖ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದರೂ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂತ್ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡಿದ್ದು ಯಾವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ?
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಈ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿ ಪರ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2027 ಸೀಸನ್ ಪಂತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂತ್ ಭಾರತದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂತ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಭಾರತದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ದೆಹಲಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ; ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಸಾಹಿಲ್ ಪಾರಿಖ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ರಿಷಬ್ ಪಂತ್, ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಮಾಧವ್ ತಿವಾರಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್, ತ್ರಿಪುರಾಣ ವಿಜಯ್, ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಮೀರ್ ರಿಜ್ವಿ, ವಿಪರಾಜ್ ನಿಗಮ್, ವಿಪರಾಜ್ ನಿಗಮ್, ವಿಪರಾಜ್ ನಿಗಮ್ ಚಮೀರಾ, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಟಿ ನಟರಾಜನ್, ಅಜಯ್ ಜಾಧವ್ ಮಂಡಲ್, ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ, ಅಕಿಬ್ ನಬಿ ದಾರ್, ರೆಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್