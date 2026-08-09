ಹಾವು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಾಗ ‘S’ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಓಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ.
Snake Attack: ಹಾವು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಾಗ ‘S’ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಓಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವು ಕಂಡಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತಮಗೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೆಣಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು, ಹೊಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ‘S’ ಆಕಾರದ ಓಟದ ನಂಬಿಕೆ
ಹಾವು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಓಡುವ ಬದಲು ಬಲಕ್ಕೆ, ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ‘S’ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಓಡಿದರೆ ಹಾವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಚಲಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಹೀಗೆ ಓಡುವುದರಿಂದ ಹಾವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತದೆಯೇ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾವು ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಗೂಡು, ಮರಿಗಳು ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
‘S’ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?
ಹಾವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ‘S’ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಓಡುವುದರಿಂದ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಅಥವಾ ಅಪಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹಾವಿನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮನೆ, ತೋಟ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಹಾವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು, ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹಾವಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಹಾವು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಹಾವು ರಕ್ಷಕರ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೂ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ವಿಷವನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೀರುವುದು, ಮನೆಮದ್ದು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ: ಹಾವು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಾಗ ‘S’ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಓಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ.