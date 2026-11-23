ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಜೇಡರ ಬಲೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡಸ್ಟರ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಶುಚಿಯಾಗಿಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಿಗೆ ಜೇಡರ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೋಡಬಹುದು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಹಾಜರ್. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಿಟಕಿಯ ಸಂದಿಗೊಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವ ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ, ಗೋಡೆಗೆಲ್ಲಾ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ನೋವು. ಜೇಡರ ಬಲೆ ಹಳೆಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೂ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿಟಕಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟಿರುವ ಜೇಡರ ಬಲೆಯನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲು ಒಣ ಬಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ಜೇಡರ ಬಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಮೊದಲು ಉದ್ದನೆಯ ಹಿಡಿಕೆಯ ಪೊರಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಡಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕ್ಲೀನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕಿಟಕಿ ಹಲಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಮೂಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಇದು ಬಲೆ ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಜೇಡರ ಬಲೆ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಬದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ.
ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬ್ರಷ್ ಲಗತ್ತನ್ನು ಕಿಟಕಿ ಹಲಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರದೆಗಳಿಂದ ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಕೈಗಳು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವಿನೆಗರ್ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಒರೆಸಿ
ಜೇಡರ ಬಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಕಿಟಕಿ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಜನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ನ ಸೌಮ್ಯ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಡಿ. ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಜನ್ನು ಒರೆಸಿ.
ಕಿಟಕಿ ಗ್ರಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆ ಇದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಒಣ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಗ್ರಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಿಲ್ಗಳು ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಕಿಟಕಿ ಮೂಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಡಸ್ಟರ್ನಿಂದ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲಘುವಾಗಿ ಧೂಳು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜೇಡರ ಬಲೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿಟಕಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.