LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಸಲು 5 ಸುಲಭ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆ, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಕೆ, ಮುಚ್ಚಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬರ್ನರ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಬರೀ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಗ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆ, ಸರಿಯಾದ ಉರಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅಡುಗೆ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿತಾಯದ 5 ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಿ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಬರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ನರ್‌ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಗಾತ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ, ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಆಹಾರ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ

ನೀವು ಬೇಳೆ, ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿದರೆ, ಹಬೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿ

ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಬೆಯ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಬೇಳೆ, ಅನ್ನ, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 30-40% ರಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಅಡುಗೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಅಡುಗೆ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದೊಂದೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್‌ನ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡರೆ, ಜ್ವಾಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಿ. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬರ್ನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

