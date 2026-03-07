ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ... ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಈ ಕೆಲಸನಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂಥರಾ ಮಜಾ!
Husband wife relationship tips ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಗಳು ಬೇಸರ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ
ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫೀಟ್ ಆಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏನೆಂದರೆ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಗ, ಜಿಮ್, ಜಾಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್ ವರೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು .
ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಉದಾರರಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡೂ ಪಾಲುದಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಗಂಡಂದಿರು ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ದಂಪತಿಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಿ
ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹವ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಆನಂದಿಸುವದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
