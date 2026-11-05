ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬರ್ತಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಾರಾ ಅವರ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ.
ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರಾಳ ಬರ್ತಡೇ ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೆಳಗಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅವರ ತಾಯಿ ಅಂಜಲಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಮೇಣದಬತ್ತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹಾರೈಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು ಎಂದು ಅಂಜಲಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇದಾದ ನಂತರ, ಸಾರಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದರು. ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಅಷ್ಟೇ, ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಸಾರಾ ಅವರಿಗೆ, "ಹೇ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ಅಲೆ ಎದ್ದಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಸಾರಾ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಾಗಬೇಕೆಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಾ ನಾನು ತುಂಬಾ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಥ್ಯಾಟ್ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಸಾನಿಯಾ!
ಸಾನಿಯಾ ಅವರು, "ಈ ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ ಸಿಗಲಿ, ಅವನು ಪೆರ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ (Perry Cross Road) ವಾಸಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಆಗ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಪೆರ್ರಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯು ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಈ ತಮಾಷೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಸಚಿನ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ!
ಸಾರಾ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿ, "ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹರಡು" ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಮದುವೆಯ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸಾರಾ ಅಜ್ಜ "ನನಗೆ ಮುತ್ತಜ್ಜನಾಗುವ ಆಸೆಯಿದೆ" ಎಂದಾಗ, ಸಾರಾ ನನಗೂ ಅದೇ ಬೇಕು ಎಂದರು. ಆಗ ಅಜ್ಜ "ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ? ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಾರಾ "ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಸಣ್ಣ ತಮಾಷೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿದೆ.