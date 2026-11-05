ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂದನ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 2 ತೊಲದೊಳಗೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾದ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೀರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹೂವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಂತಿರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು 2 ತೊಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
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