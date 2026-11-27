ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಗರವಿದು.. ಇಲ್ಲಿನ ಬಳೆಗಳು ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್?
Bangle City: ಮಹಿಳೆಯರು ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವಾದರೂ ಬಳೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಲಂಕಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬಳೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸಿಟಿ ಯಾವುದು?
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆಗಳು, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭವಾದರೂ ಬಳೆಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈ ಸುಂದರವಾದ ಬಳೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆದ ನಗರವೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್. ಈ ನಗರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಇಲ್ಲಿನ ಬಳೆಗಳು ಏಕೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ಗೆ ಈ ಗುರುತು ಹೇಗೆ ಬಂತು?
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದ ಬಳೆಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು.. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದವು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಅಂದ್ರೆನೇ ಬಳೆಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬಳೆಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನ
ಬಳೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮೊದಲು ಗಾಜು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿಲಿಕಾ, ಸೋಡಾ ಆಷ್ ನಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಕುಲುಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಾಜು ದ್ರವರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾದ ನಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು.. ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಗಾಜನ್ನು ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕೊಳವೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಳೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಹೊಳಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಬಳೆಗಳು ಏಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್?
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಬರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬಣ್ಣಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ವಿಶೇಷತೆ, ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯ. ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು, ನೀಲಿ, ಹಳದಿ, ಗುಲಾಬಿ, ನೇರಳೆ, ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಳೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದುವೆಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು, ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗಾಗಿ ತೊಡುವ ದುಬಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಳೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ಆಧಾರ
ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಗಾಜಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜೀವನ ಆಧಾರ. ಬಳೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು, ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಪಾಲಿಶಿಂಗ್, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸಾರಿಗೆ, ಮಾರಾಟದಂತಹ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಆಧಾರಿತ ಘಟಕಗಳು ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುತಿದೆ.
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