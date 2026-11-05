ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಐದು ತಿಂಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಶೇಷ ಕೆಂಪು ಬನಾರಸ್ ರಾಮಾವಳಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ನಾಮ, ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೇಯಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕೈಮಗ್ಗದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ! 5 ತಿಂಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಅಪರೂಪದ ಬನಾರಸ್ ಸೀರೆ
ದೀಪಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಧರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕೆಂಪು ಬನಾರಸ್ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಸೀರೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ.
ಐದು ತಿಂಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ರಾಮಾವಳಿ ಸೀರೆ
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು 'ರಾಮಾವಳಿ ಸೀರೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವದೇಶ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೇಯಲಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನೇಕಾರ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದ ಅಜಯ್ ಭೋಜ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಐದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಢ ಸಿಂಧೂರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಈ ಸೀರೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ 'ಶ್ರೀ ರಾಮ್' ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ನೇಯಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಜರಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಸೀರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಚಿಹ್ನೆಗಳು!
ಈ ಸೀರೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಸೆರಗು. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಪಾದಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಮಲದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಲಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬನಾರಸ್ ಸೀರೆಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಕಡುವಾ' (Kadwa) ನೇಯ್ಗೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೇಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುದ್ರಿತ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ಗೆ ಮೆರುಗು
ಈ ವಿಶೇಷ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿನ್ನದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಾರ, ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೆಂಪು ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಜುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೆಂಪು ಬಿಂದಿ ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಭಾರತೀಯ ಕೈಮಗ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ಗೌರವ
ಈ ರಾಮಾವಳಿ ಸೀರೆ ಕೇವಲ ದುಬಾರಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉಡುಪಲ್ಲ. ಇದು ಬಣಾರಸ್ನ ನೇಕಾರರ ಕೌಶಲ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸುಂದರ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಉಡುಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.