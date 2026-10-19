ಜಾಮ್ನಗರದ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಪತ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ತಿಂದು ತುಂಟಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯ ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, “ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೇಜ್ಬೈಟರ್” ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಧೋನಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಧೋನಿ ಮಾಡಿದ ತುಂಟಾಟ!
ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನವರಾತ್ರಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಧೋನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಕಪ್ ಹಿಡಿದು, ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಲು ಬಾಯಿ ತೆರೆದಾಗ, ಧೋನಿ ಚಮಚವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾವೇ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಮುಗಿಯದ ಧೋನಿಯ ತುಂಟಾಟ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ತಿಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ರೇಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಂಡಂತೆ ನಟಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷಿ, ಧೋನಿಯ ತೋಳಿಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಗುತ್ತಾ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೇಜ್ಬೈಟರ್” ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಧೋನಿಯ ತುಂಟಾಟಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೇಜ್ಬೈಟರ್” ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರೇಗಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮಜಾ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಧೋನಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಟರಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೊ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಹಜ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ದಂಪತಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೇಳದ ವಿವಿಧ ಆಟಗಳು, ಸವಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಣ್ಯರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಧೋನಿಯ ಈ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತುಂಟಾಟವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನದ ಹೊರತಾದ ಸರಳ, ಹಾಸ್ಯಮಯ ಮುಖವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.