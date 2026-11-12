ಕಾವ್ಯಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮದುವೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಸನ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಸಿಇಒ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಒಡತಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮದುವೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಾವ್ಯಾ ಅವರೇ 500,0000000 ಕೋಟಿ ಒಡತಿ. ಅವರ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ.
ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ಚರ್ಚೆ!
ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮದುವೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಾವ್ಯಾ ಅವರೇ 500,0000000 ಕೋಟಿಗಳ ಒಡತಿ. ಅವರ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಯಾರು? ಕಾವ್ಯಾ ಸನ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಸಹ-ಮಾಲೀಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸನ್ ಎನ್ಎಕ್ಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೆ ನೃತ್ಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯ!
ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ. ಅವರ ತಂದೆ ರವಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ. ಅವರು ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ಧ ಅವರ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೆ, ಅನಿರುದ್ಧ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ.
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಪಾತ್ರವೇನು?
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಪತಿ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲತಾ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಂದೆಡೆ, ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಂಗೀತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು, ಈ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬೆಳೆದ 'ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್' ಅನಿರುದ್ಧ್!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಾರಸುದಾರರಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕವೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದವರು. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ: ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹50 ರಿಂದ ₹70 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ₹8 ರಿಂದ ₹10 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾವ್ಯಾ vs ಅನಿರುದ್ಧ್ ಆಸ್ತಿ: ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಕುಟುಂಬದ ₹25,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟೂ ಇಲ್ಲ! ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೂ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಆಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.