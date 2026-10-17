ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 11, 2026 ರಂದು ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆ ನವೆಂಬರ್ 21, 2026 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರು? ಅವರ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಸೇವೆ!
ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ 1990 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರ, ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ಮಾಪಕ. ಅವರು ತಮಿಳು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ!
2021 ರ '3' ಚಿತ್ರದ "ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವೆರಿ ಡಿ" ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಾಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ವಿಕ್ರಮ್, ಜೈಲರ್, ಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜವಾನ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕರಾದರು.
ವರದಿಗಳು ಹೇಳೋದೇನು?
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅನಿರುದ್ಧ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಲು 8 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಚಿತ್ರ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಇನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಕಥೆ ಏನು?
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 1331 ಕೋಟಿ ರೂ. (ಸುಮಾರು $1.3 ಬಿಲಿಯನ್) ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಅವರು ಸನ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು SA T20 ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.