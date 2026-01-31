ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟೂರಿಸಂ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 'Join My Wedding' ಎಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ದಂಪತಿಗಳ ಮದುವೆ ಖರ್ಚನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮದುವೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೊಡಬಲ್ಲದು ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ 'ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟೂರಿಸಂ' ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯ ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಯ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಅವರೇ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ 'ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್' ಮಜಾ!
ಭಾರತೀಯ ವಿವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪುಗಳು, ತಮಟೆ ಸದ್ದು, ಸಖತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಖಾದ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸವಿಯಲು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ, ಭಾರತದ ಅಸಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಳಿಯಲು ಮದುವೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಪರಿಚಿತರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು 'ಟಿಕೆಟ್' ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ.
'ಜಾಯಿನ್ ಮೈ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್': ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಎಂಟ್ರಿ
ಈ ಅದ್ಭುತ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು 'Join My Wedding' ಎಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್. ಇದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಕೊಂಡಿ. ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದರೆ, ಆಸಕ್ತ ವಿದೇಶಿಯರು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೇವಲ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ, ಹಸೆಮಣೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಹವಾ
ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ಬರೇಲಿಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳ ಮದುವೆಗಳಿಗೂ ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮದುವೆಗಳು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಇದರ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಮದುವೆಯ ಅದ್ದೂರಿ ಅಲಂಕಾರ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನೀವು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೂ ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರಲಿ, ಅವರಿಂದ ಆದಾಯ ಬರಲಿ ಎಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನೀವು https://www.joinmywedding.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ, ವಿದೇಶಿ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಹೊಸ ಅನುಭವವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ಕೇವಲ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಚಾರವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಆಯಾ ಜಾಲತಾಣಗಳ ನಿಯಮಗಳು, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ.