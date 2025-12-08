ಟಿವಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ರಿಮೋಟ್‌ನಿಂದ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿವಿಯನ್ನು ಅನ್‌ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಟಿವಿಯನ್ನು ರಿಮೋಟ್‌ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಟಿವಿ ಕೂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100 ರಿಂದ 150 ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಿಲ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿಗೆ 300 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬಿಲ್ ಬರಬಹುದು. ಜನರು ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ರಿಮೋಟ್‌ನಿಂದ ಟಿವಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಟಿವಿಯನ್ನು ಅನ್‌ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇಂದು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ರಿಮೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಆಫ್‌ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಟಿವಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಹಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಟಿವಿಯನ್ನು ರಿಮೋಟ್‌ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಿಲ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿವಿಯನ್ನು ಅನ್‌ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಅನಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಯನ್ನು ಅನ್‌ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ.

ಟಿವಿಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಜರ್ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಟಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಜರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಟಿವಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯನ್ನು ಸಾಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಅನ್‌ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಕುಳಿತು ಟಿವಿ ನೋಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್‌? 32, 43, 55 ಇಂಚು ಟಿವಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂದ ತಜ್ಞರು..
Related image2
ಆರೋಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮನವಿ ಒಪ್ಪಿದ ಜಡ್ಜ್, ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಟಿವಿ ಸೌಲಭ್ಯ! ದರ್ಶನ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 82 ಲಕ್ಷ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ

ಈ ದೋಷವು ಟಿವಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಟಿವಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದರ ಟಿವಿ ಒಳಗಿನ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಘಟಕಗಳು ಟಿವಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಯನ್ನು ಅನ್‌ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದರ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಟಿವಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಂತೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಾನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಟಿವಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರದೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.