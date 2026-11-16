ತಾನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳೂ ಬೇಡ ಎಂಬ ಆತನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
‘ನಾನು ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಪತ್ನಿ ದುಡಿಯಲಿ!’ ಮದುವೆಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳದ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕಂತೆ; ಮಕ್ಕಳೂ ಬೇಡ ಎಂದ ಯುವಕ!
ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಗಂಡ ದುಡಿಯಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಪತ್ನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಹೊಂದಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪತ್ನಿ ದುಡಿಯಲಿ, ನಾನು ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ!
Redditನಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ, ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆತನ ಬಯಕೆ. ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿ. ಆಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ನಿಲುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಬೇಕಂತೆ!
ಈ ಯುವಕನ ಮದುವೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆತ ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥೆ ಆತನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ.
ತಾನು ಮನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಪತ್ನಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆತನ ಆಶಯ.
ಮಕ್ಕಳೂ ಬೇಡ, ಇಬ್ಬರೇ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು!
ಯುವಕನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ನಿಲುವು. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಆಸೆ ತನಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪತ್ನಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆತನ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುರುಷರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಮಾನತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮದುವೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಬಳದ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ಕುರಿತು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.