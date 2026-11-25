ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ನಟ್ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪುಡಿಮಾಡಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಈ ನೀರಿನಿಂದ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂದಲು ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀಯನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಆ ನಂತರ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇದು ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನೀರನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಗೋರಂಟಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಬೇಕು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
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