Is efflorescence harmful?: ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಗೋಡೆಗಳು ಉಬ್ಬಿ, ಬಣ್ಣ ಕಿತ್ತುಬಂದು, ಉಪ್ಪಿನ ರೀತಿ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಉದುರುತ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಬರೀ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಮುನಿಸು, ಹಣ ನೀರಿನಂತೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಇಂಥ ಗೋಡೆಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.&nbsp;&nbsp;

ಹೊಸದಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದು 6 ತಿಂಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬಾತ್‌ರೂಂ ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು, ನೋಡೋಕೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ? ಕೈಯಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿಯ ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ ಪೌಡರ್ ಉದುರುತ್ತಿದೆಯಾ? ಇದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ 'Efflorescence' ಅಂತ ಕರೆಯೋದು.

ಕಲ್ಕತ್ತಾ-ಹೌರಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70% ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಂತೆ. ನೆಲದೊಳಗಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ನೀರು ಆವಿಯಾದ ಮೇಲೆ, ಉಪ್ಪು ಗೋಡೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಬಣ್ಣ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕಿತ್ತುಬರುತ್ತೆ.

ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಅರಿಂದಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, “ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಕುಬೇರ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಬಿರುಕು ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆದಾಯ-ಖರ್ಚು ಎರಡೂ ಸಮನಾಗಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುವ, ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗೋಡೆ ಬಿರುಕು ಬಂತೆಂದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರ್ಥ.”

ಗೋಡೆ ಜಾಗಟೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? 4 ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು:

1. ಡ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೋರ್ಸ್ (DPC) ಇಲ್ಲದಿರುವುದು: ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನೆಲದಿಂದ 6 ಇಂಚು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ DPC ಲೇಯರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಹಾಕದಿದ್ದರೆ, ನೆಲದ ನೀರು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗೋಡೆಗೆ ಏರುತ್ತದೆ.

2. ಬಾತ್‌ರೂಂ- ನಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ಸೋರಿಕೆ: ಬಾತ್‌ರೂಂ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳ ಸಂದು, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಪೈಪ್‌ಗಳಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಗೋಡೆ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದು.

3. ಉಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮರಳು: ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಮರಳಿನ ಬದಲು ಉಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮರಳು ಬಳಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಜಾಗಟೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ.

4. ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆ: ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಬರದಿದ್ದರೆ ಗೋಡೆಗಳು ಒಣಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ನಷ್ಟಗಳೇನು?

1. ಮನೆಗೆ ಹಾನಿ: ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಉದುರುತ್ತದೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡುಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ, ಮನೆಯ ಬಾಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ: ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಸ್ತಮಾ, ಅಲರ್ಜಿ, ನೆಗಡಿ-ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಹಣಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಈಶಾನ್ಯ (ಉತ್ತರ-ಪೂರ್ವ) ದಿಕ್ಕಿನ ಗೋಡೆ ಜಾಗಟೆ ಹಿಡಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಮತ್ತು ಅನವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.

ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ: 200 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ

ಗೋಡೆ ಒಡೆದು ಕಟ್ಟಿಸಲು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಹಬ್ಬದ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:

ಹಂತ 1: ಜಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

- ವೈರ್ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ ಆ ರೀತಿ ಆದ ಜಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು.

- ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಒರೆಸಿ.

ಹಂತ 2: ವಿನೆಗರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್

- ಒಂದು ಮಗ್ ನೀರಿಗೆ 5 ಚಮಚ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

- ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಳಸಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಉಬ್ಬು ಬಂದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. 2 ಗಂಟೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ವಿನೆಗರ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

- ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿಸಿ.

ಹಂತ 3: ಪಟಕದ ನೀರು

- 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 50 ಗ್ರಾಂ ಪಟಕದ (alum) ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ.

- ಒಣಗಿದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ 2-3 ಬಾರಿ ಹಚ್ಚಿ. ಪಟಕವು ಉಪ್ಪು ಮೇಲೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

- ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ, ಬर्जर ಅಥವಾ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್‌ನ 'ಡ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೈಮರ್' ಒಂದು ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿ. 1 ಲೀಟರ್‌ಗೆ 250 ರೂ. ಆಗಬಹುದು.

ಹಂತ 4: ಬಣ್ಣ

- ಪ್ರೈಮರ್ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫ್ ಪುಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚಿ, ನಂತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು 6-8 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಉಬ್ಬನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್: ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ತರಲು 3 ಉಪಾಯ

1. ಉಪ್ಪಿನ ಬಟ್ಟಲು: ಉಬ್ಬು ಬಂಚ ಗೋಡೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಇಡಿ. 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಉಪ್ಪು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

2. ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚಿ: ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಜಾಗಟೆ ಇರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚಿ. ಅದರ ಹೊಗೆ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆ: ಗೋಡೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ಉತ್ತಮ.

ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳೋದು ಹೀಗೆ…

ಮನೆಮದ್ದುಗಳು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಈ 3 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು:

1. ಸೋರಿಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ: ಮೊದಲು ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ. ಬಾತ್‌ರೂಂ ಟೈಲ್ಸ್, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಪೈಪ್, ಹೊರಗಿನ ಗೋಡೆಯ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ. Dr. Fixit LW+ (1 ಲೀಟರ್‌ಗೆ 350 ರೂ.) ಸಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀರು ಒಳಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

2. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದು ಹೊಸತು ಹಾಕಿ: ಜಾಗಟೆ ಹಿಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕಿಂತ 1 ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣುವವರೆಗೆ ಕೆತ್ತಿ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸಿಕಾ (Sika) ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಗಾರ್ಡ್ (Damp Guard) ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಚ್ಚಿ. ನಂತರ 1:4 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್-ಮರಳು ಮತ್ತು ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೆರೆಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ.

3. ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ: ಬಾತ್‌ರೂಂನ ಹೊರಗಿನ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿಸಿಬಿಡಿ. ನೀರು ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಉಬ್ಬು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು?

10x10 ಅಡಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 2,500-3,500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ 10-15 ವರ್ಷ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಡಿ:

1. ಜಾಗಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು: ಜಾಗಟೆ ತೆಗೆಯದೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದರೆ, 7 ದಿನದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

2. POP ಬಳಸುವುದು: POP ನೀರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾಗಟೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು: ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಬರಲಿ. ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ.

4. ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಡ್ರಮ್ ಇಡುವುದು: ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗಟೆ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಡ್ರಮ್ ಇಟ್ಟರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

5. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಜಾಗಟೆ ಕೆರೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು: ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಜಾಗಟೆ ಕೆರೆದರೆ ಮನೆಗೆ অলক্ষ্মী (ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ) ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ.

ಕೊನೆಯ ಮಾತು

ಗೋಡೆಯ ಉಬ್ಬು ಕೇವಲ ಮನೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮನೆಯ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಾಸ್ತು ನಂಬಲಿ, ಬಿಡಲಿ, ತೇವಾಂಶ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು-ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಗಾಗಿ, ಹಬ್ಬದ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ವಿನೆಗರ್-ಪಟಕ ಬಳಸಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.

ಗೋಡೆ ಒಣಗಿದ್ದರೆ ಮನೆ ಫಳಫಳ ಅಂತ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿಯೋದು! ಯಾಕೆಂದರೆ, ಸ್ವಚ್ಛ, ಒಣಗಿದ, ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕು ಇರುವ ಮನೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಇಷ್ಟ.